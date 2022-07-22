Daily Mail'de yer alan habere göre Dan Gosling, geçtiğimiz sezon Premier Lig'de küme düşen Watford'da yaşananlar hakkında olay açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz sezonu 19. sırada tamamlayan ekipte forma şansı bulmakta zorlanan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, Claudio Ranieri ve Roy Hodgson'ın yönetim tarzlarını eleştirirken, Milli futbolcu Ozan Tufan hakkında da konuştu.

OZAN TUFAN'A ŞOK SÖZLER!

Geçtiğimiz sezonun başında Watford'a kiralık olarak transfer olan ancak yarı dönemde Fenerbahçe'ye geri dönen ve son olarak ise Hull City'ye transfer olan Ozan Tufan'ı hedef alan Gosling, "Bu tavrın bir saygısızlık olduğunu düşündüm. Geçen sezon burada çok fazla utanç verici tavır vardı ve sonuçta bu yüzden küme düştük. Bu bir yetenek meselesi değildi. Belki bazı oyuncular her zaman başarabilecekleri seviyelere ulaşamadılar, ancak bizim için önemli olan futbolcuların tutumlarıydı. Ozan Tufan'ı bir Türk kulübünden transfer ettiler. Kiralık olarak buradaydı. Kulübün küme düşmesi umurunda mı olacaktı? Ne olursa olsun, geldiği yere geri dönebileceğini biliyordu. Burada hiç oynamamış, Premier Lig'de hiç oynamamıştı. Yaşananlardan rahatsız değildi ve fit olarak da hazır değildi. Gerçek bir rezaletti, parçası olduğum en kötü soyunma odasıydı." dedi.