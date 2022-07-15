Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçı hazırlıkları sürüyor! Mert Hakan Yandaş ve Luiz Gustavo...

Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçı hazırlıkları sürüyor! Mert Hakan Yandaş ve Luiz Gustavo...

Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile deplasmanda oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş ile Luiz Gustavo, özel program dahilinde çalıştı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 15.07.2022- 13:20