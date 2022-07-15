Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçı hazırlıkları sürüyor! Mert Hakan Yandaş ve Luiz Gustavo...
Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile deplasmanda oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş ile Luiz Gustavo, özel program dahilinde çalıştı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 15.07.2022- 13:20
Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.
Mert Hakan Yandaş ile Luiz Gustavo, özel program dahilinde çalıştı.
Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.