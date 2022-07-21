Fenerbahçe'de Kim Min Jae sonrası Agustin Rogel bombası!
Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçında sergilenen mücadele beğenildi. Sarı-lacivertlilerde özellikle Kim Min Jae'nin yokluğu ise birçok pozisyonda öne çıktı. Fenerbahçe'de Jorge Jesus maça Serdar Aziz - Szalai ikilisi ile başlarken ikinci yarının başında Serdar Aziz'in yerine Tisserand oyuna dahil oldu. Özellikle topla çıkışlarda sorun yaşayan savunma hattı için ise transferde düğmeye basıldı. İşte Jesus'un talebiyle gündemde yer alan Agustin Rogel ve detaylar...(FB SPOR HABERLERİ)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 21.07.2022- 10:07
Transfermarkt'in haberine göre sarı-lacivertlilerde Kim Min Jae'nin ayrılığına kesin gözüyle bakılırken Kiev maçına Jesus Serdar Aziz ve Szalai ile başladı.
Özellikle topa oyun sokmada zorlanan sarı-lacivertlilerde ikinci yarının başında Tisserand Serdar Aziz değişikliği yapıldı.
Jesus'un birçok pozisyonda stoperlerine uyarılarda bulunması dikkat çekti.
Fenerbahçe'de bu gelişmeler yaşanırken transferde ise stopere takviyeye kesin olarak bakılıyor.
Bu noktada sarı-lacivertlilerde gündeme Arjantin Ligi takımlarından Estudiantes forması giyen Agustin Rogel geldi.
AGUSTIN ROGEL KİMDİR?
1.91 boyundaki 24 yaşındaki futbolcu özellikle hava hakimiyeti ve top tekniğiyle öne çıkan isim.
Estudiantes'in Fransız ekibi Toulouse'dan kadrosuna kattığı Rogel duran toplarda özellikle çok başarılı bir futbolcu.