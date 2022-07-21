Fenerbahçe'de Kim Min Jae sonrası Agustin Rogel bombası!

Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçında sergilenen mücadele beğenildi. Sarı-lacivertlilerde özellikle Kim Min Jae'nin yokluğu ise birçok pozisyonda öne çıktı. Fenerbahçe'de Jorge Jesus maça Serdar Aziz - Szalai ikilisi ile başlarken ikinci yarının başında Serdar Aziz'in yerine Tisserand oyuna dahil oldu. Özellikle topla çıkışlarda sorun yaşayan savunma hattı için ise transferde düğmeye basıldı. İşte Jesus'un talebiyle gündemde yer alan Agustin Rogel ve detaylar...(FB SPOR HABERLERİ)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 21.07.2022- 10:07