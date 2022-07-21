Ahmet Çakar'dan Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı sözleri!

Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Dinamo Kiev Fenerbahçe maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Çakar, "Skor iyi ama Fenerbahçe'yi hiç beğenmedim. İsmail Kartal'lı F.Bahçe'den kesinlikle daha iyi değiller hatta baskı ve istek anlamında daha kötüler. Dua etsinler Dinamo Kiev eski Dinamo Kiev değil. " dedi. (FB SPOR HABERLERİ)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 21.07.2022- 06:40