FENERBAHÇE HABERLERİ - Real Madrid'den Fenerbahçe'ye Mariano Diaz için müjde!

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de forvet arayışı hız kesmeden devam ediyor. Joshua King ile forvet hattını güçlendiren sarı lacivertli ekibin yeni hedefi Real Madrid'in santrforu Mariano Diaz. Diaz ile Real Madrid'in bağlarının kopması transferde önemli bir detay olarak görünüyor. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 20.07.2022- 06:40