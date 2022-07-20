Forvet transferi için bastıran Fenerbahçe'ye İspanya'dan müjdeli haber geldi. İspanyol basını; sarı lacivertlilerin forvet hedeflerinden Mariano Diaz'ın kısa süre içerisinde Real Madrid'den ayrılacağını duyurdu. Teknik direktör Ancelotti'nin planları arasında yer almadığını bilen Diaz'ın, takımdan ayrılmak için çıkış yolu aradığı belirtildi. Fotomaç'ın haberine göre 28 yaşındaki Dominikli sanrtrfor ile Fenerbahçe, İspanya La Liga'dan Cadiz ve Getafe gibi takımların ilgilendiği ifade edilirken, sarı-lacivertlilerin özellikle altının çizilmesi dikkat çekti.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Real Madrid'den Fenerbahçe'ye Mariano Diaz için müjde!
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de forvet arayışı hız kesmeden devam ediyor. Joshua King ile forvet hattını güçlendiren sarı lacivertli ekibin yeni hedefi Real Madrid'in santrforu Mariano Diaz. Diaz ile Real Madrid'in bağlarının kopması transferde önemli bir detay olarak görünüyor. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Yayın Tarihi: 20.07.2022- 06:40