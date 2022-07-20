Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Ukrayna takımlarından Dinamo Kiev ile karşılaştı. Polonya'nın Lodz kentinde oynanacak olan zorlu müsabakanın sonrasında sarı lacivertli ekibin deneyimli çalıştırıcısı Jorge Jesus önemli açıklamalarda bulundu. | Fenerbahçe spor haberi (FB spor haberi)

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi. Temsilcimizin teknik patronu Jorge Jesus zorlu müsabakayı kameralar karşısında değerlendirdi. Jesus, "Oynamış olduğumuz ilk resmi maçtı. Bu turnuvada da Fenerbahçe'den daha tecrübeliler. Ancak daha iyi oynadık. İkinci maçta taraftarlarımızın vereceği destek çok öenmli olacak. Rakibe psikolojik baskı oluşturucak. İkinci maçta turu geçmek istiyoruz." dedi.

JESUS TRANSFER HAKKINDA KONUŞTU

Deneyimli çalıştırıcı trasnfer için "Şu anda transferi konuşmaya gerek yok. 27'sinde ikinci maç var. Elimizdeki oyuncular turu geçecek seviyede." açıklamalarında bulundu.