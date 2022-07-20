FENERBAHÇE HABERLERİ - Joshua King Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçını değerlendirdi
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Ukrayna takımlarından Dinamo Kiev ile karşılaştı. Polonya'nın Lodz kentinde oynanacak olan zorlu müsabakanın sonrasında sarı lacivertli ekibin yeni isimlerinden Joshua King maçı değerlendirdi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Ukrayna takımlarından Dinamo Kiev ile karşılaştı. Polonya'nın Lodz kentinde oynanacak olan zorlu müsabakanın sonrasında sarı lacivertli ekibin yeni isimlerinden Joshua King maçı değerlendirdi. King, "Zor bir maç oldu. Şanslardan yararlanamadık. Beraberlik adil bir skor oldu. İkinci maç için hazır olmalıyız. Burada bile taraftarlarımızın etkisini gördük. Fenerbahçe taraftarı harika. Kendi evimizde oynayacağımız maçı sabırsızlıkla bekliyorum. 2 aydır sahalarda yokum. İstediğim performansa şu an ulaşamadım. Yakın zamanda %100 fit olacağım." dedi.