Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı sonrası Arao: Performansımı yeterli görmüyorum
Temsilcimiz Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile deplasmanda 0-0 berabere kaldığı maçın ardından Arao açıklamalarda bulundu. Brezilyalı oyuncu, "Avantajlı gibi gözükse de turu geçmek kolay olmayacak. İyi bir maç çıkarttığımızı düşünüyorum. İlk maçıma çıktığım için mutluyum. Kazanalım isterdim ama olmadı." dedi.
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 20.07.2022- 23:27
İŞTE BREZİLYALI FUTBOLCUNUN SÖZLERİ:
Avantajlı gibi gözükse de turu geçmek kolay olmayacak. İyi bir maç çıkarttığımızı düşünüyorum. İlk maçıma çıktığım için mutluyum. Kazanalım isterdim ama olmadı
Performansımdan mutluyum ama yeterli görmüyorum. Takıma alıştıkça performansımı yukarı çıkaracağım