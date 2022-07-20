Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı sonrası Arao: Performansımı yeterli görmüyorum

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile deplasmanda 0-0 berabere kaldığı maçın ardından Arao açıklamalarda bulundu. Brezilyalı oyuncu, "Avantajlı gibi gözükse de turu geçmek kolay olmayacak. İyi bir maç çıkarttığımızı düşünüyorum. İlk maçıma çıktığım için mutluyum. Kazanalım isterdim ama olmadı." dedi.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 20.07.2022- 23:27