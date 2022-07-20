Lucescu: Oyundan memnunum
F.Bahçe deplasmanda avantajı kaptı!
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Hukuk Fakültesi başarı sıralaması kaç? HUKUK FAKÜLTESİ TABAN - TAVAN PUANLARI
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