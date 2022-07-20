İsmail Yüksek, teknik direktör Jorge Jesus'un tercihi ile UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Dinamo Kiev karşısında forma giydi. Peki Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki genç oyuncusu İsmail Yüksek kimdir? Hangi kulübün altyapsından yetişti? İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

26 Ocak 1999 Bursa doğumlu olan İsmail Yüksek, futbola 2012 yılında Bursaspor altyapısında başladı. Bursaspor'da çeşitli kademelerde forma giydikten sonra ise 2016 yılında Yıldırım Belediyespor'a transfer oldu.

2 yıl Yıldırım Belediyespor'da top koşturduktan sonra Gölcükspor'a giden İsmail, burada geçirdiği iki yılın ardından ise Fenerbahçe'ye imza attı.

1,83 boyunda olan ve orta sahada görev yapan İsmail, Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra ise sırasıyla Balıkesirspor, Adana Demirspor ve Bursaspor'a kiralandı. Geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Bursaspor ile 30 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu 3 gol atıp 3 de asist yapmıştı.

İsmail Yüksek'in formasını giydiği takımlar sırasıyla şöyle:

- Yıldırım Belediyespor

- Gölcükspor

- Fenerbahçe

- Balıkesirspor (Kiralık)

- Adana Demirspor (Kiralık)

- Bursaspor (Kiralık)

- Fenerbahçe