FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin B planı belli oldu! Nino olmazsa John Anthony Brooks

Fenerbahçe, ayrılması gündemde olan Kim Min-Jae'nin yerine yeni bir isim arıyor. Güney Koreli oyuncu Napoli ve Inter'in gündeminde bulunuyor. Sarı lacivertliler Kim'in yerine Fluminense'den Nino'yu renklerine bağlamayı düşünüyor. Ancak transfer gerçekleşmeze B planına dönülecek. Diğer isim ise John Anthony Brooks'un olduğu öğrenildi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 20.07.2022- 06:40