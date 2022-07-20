Kim'in yerine stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Brezilya'da Fluminense'den Nino ismi gündeme gelmişti. Fotomaç'ın haberine göre 25 yaşındaki Brezilyalı stoperin bonservisi için 8 milyon euro rakamı konuşulurken, transfer şartları oldukça maliyetli bulundu. Bunun üzerine listesindeki alternatif isimlere yönelen sarı lacivertlilere, Rogon menajerlik şirketinin Wolfsburg'dan ayrılan John Anthony Brooks'u önerdiği öğrenildi. Fenerbahçe'nin ABD'li oyuncuyla temas kurup transfer şartlarını soracağı bildirildi. 1.93'lük stoper, geçtiğimiz sezon 36 maçta forma giydi.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin B planı belli oldu! Nino olmazsa John Anthony Brooks
Fenerbahçe, ayrılması gündemde olan Kim Min-Jae'nin yerine yeni bir isim arıyor. Güney Koreli oyuncu Napoli ve Inter'in gündeminde bulunuyor. Sarı lacivertliler Kim'in yerine Fluminense'den Nino'yu renklerine bağlamayı düşünüyor. Ancak transfer gerçekleşmeze B planına dönülecek. Diğer isim ise John Anthony Brooks'un olduğu öğrenildi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Yayın Tarihi: 20.07.2022- 06:40