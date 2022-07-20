Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı sonrası Mircea Lucescu: Oyundan memnunum
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Dinamo Kiev temsilcimiz Fenerbahçe ile Polonya'da oynanan ilk maçtan golsüz beraberlikle ayrıldı. Maçın ardından Mircea Lucescu konuştu.
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 20.07.2022- 23:27
İŞTE LUCESCU'NUN SÖZLERİ:
Takımımın yüksek bir potansiyeli var. Risk almamanın daha iyi olacağını düşünerek oyuncu değişikliklerini geç yaptım. Bizim için kolay bir durum değildi. Bazı kartlardan memnun değilim ama genel olarak oyundan memnunum diyebilirim. Yakın zamanda potansiyelimizi göreceğimizi temin edebilirim.