DİNAMO KIEV - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı 20 Temmuz saat 21:00'de beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.
DİNAMO KIEV - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ
Dinamo Kiev: Bushchan, Kedziora, Zabarnyi, Popov, Dubinchak, Tsygankov, Sydorchuk, Shaparenko, Verbic, Buyalskiy, Besedin
Fenerbahçe: Altay, Osayı, Serdar, Szalai, Ferdi, İsmail, Arao, İrfan Can, King, Rossi, Valencia
FENERBAHÇE DINAMO KIEV'İ ELERSE RAKİBİ BELLİ!
Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev'i yenerse Sturm Graz ile eşleşecek.