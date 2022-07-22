Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Forvet hattına Tiago Çukur ve Joshua King'i katan sarı lacivertli ekip Alassane Plea'yı da kadrosuna dahil etmek istiyor. Kanarya bu sefer Plea için kesenin ağzını açacak. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Sezonun ilk resmi sınavında Dinamo Kiev ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe sergilediği futbolla taraftarlarının beğenisini kazandı. Sarı-Lacivertliler'in teknik patronu Jorge Jesus karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında futbolcularını övdü ancak "Hücumda kalitemiz eksikti" ifadesini kullandı. Alınan bilgilere göre Fenerbahçe yönetimi yaşanan bu sıkıntıya çözüm bulmak için yeniden kolları sıvadı. Takvim'in haberine göre Cagliari'den Joao Pedro'yu kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler'in forvet hattını bir kaliteli isimle daha takviye etme kararı aldığı öğrenildi. Yönetimin transfer listesinin üst sıralarında yer alan Alassane Plea için girişimlere hız verdiği belirlendi. Fenerbahçe yönetimi yaklaşık 10 gün önce Fransız yıldızın transferi için görüşmelere başlamıştı. Ancak Sarı-Lacivertliler hem Mönchengladbach kulübü hem de Plea'nın yüksek istekleri nedeniyle geri adım atmıştı. Yönetimin birkez daha pazarlık masasına oturacağı ve bu kez işi bitirmek için kesenin ağzını açacağı belirtiliyor.

FİYATI AŞAĞIYA ÇEKİLECEK

Alman basınına göre Mönchengladbach sezon sonunda sözleşmesi bitecek olmasına rağmen Plea için 5 milyon Euro talep ediyor. Fransız yıldızın maaş beklentisinin ise 3 milyon Euro olduğu belirtiliyor. Yönetim yapacağı pazarlıklarla bu rakamı biraz daha aşağıya çekmeye çalışacak. Teknik direktör Jesus'un Plea'yı mutlaka kadrosuna görmek istediği belirtiliyor.