Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe! Gustavo, Berisha, Pelkas ve Meyer...

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ederken takımdan ayrılacak isimlerde merak edilmeye devam ediyor. Hafta içinde Gustavo, Berisha, Pelkas ve Meyer'in menajerleriyle bir araya gelen yönetim bu konuda görüş alışverişinde bulundu. İşte detaylar...(FB SPOR HABERLERİ)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 22.07.2022- 14:38 Güncelleme Tarihi: 22.07.2022- 15:04