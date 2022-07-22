Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe! Gustavo, Berisha, Pelkas ve Meyer...
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ederken takımdan ayrılacak isimlerde merak edilmeye devam ediyor. Hafta içinde Gustavo, Berisha, Pelkas ve Meyer'in menajerleriyle bir araya gelen yönetim bu konuda görüş alışverişinde bulundu. İşte detaylar...(FB SPOR HABERLERİ)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 22.07.2022- 14:38 Güncelleme Tarihi: 22.07.2022- 15:04
İKİ İSMİN AYRILIĞI GÖRÜŞÜLDÜ
Sarı-lacivertlilerin çalıştığı Rogon Menajerlik'in sahibi Roger Witmann ve 2 kişinin İstanbul'a geldiği iddia edildi. Witmann'ın Fenerbahçe Yönetimi ile yaptığı görüşmede Gustavo, Berisha, Pelkas ve Meyer'in ayrılığı masaya yatırıldı.
Takvim'in haberine göre görüşmede ayrıca Witmann'ın Fenerbahçe'ye önerdiği ABD'li stoper John Anthony Brooks konusunun da gündeme geldiği iddia edildi. Fenerbahçe'nin hali hazırda elinde 20 yabancı futbolcusu bulunuyor. Kanarya, göndermeyi düşündüğü oyuncularla yollarını ayırarak rahatlamak istiyor.
Fenerbahçe yönetiminin Rogon yetkilileriyle yaptığı görüşmeden sonra takımdan gönderilecek isimlerle ilgili flaş gelişmeler yaşanması bekleniyor.
15 OYUNCU FORMA GİYDİ
Sarı-lacivertlilerde şimdiye kadar Rogon'un 15 oyuncusu forma giydi. Attila Szalai, Joshua King, Mergim Berisha, Dimitrios Pelkas, Serdar Dursun, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Max Meyer, Simon Falette, Steven Caulker, Frey, Reyes, Adil Rami, Kemal Ademi, Tolga Ciğerci Kanarya'da oynayan futbolcular oldu.
Bu isimlerden bazıları oynadıkları futbolla taraftarların gözbebeği olurken bazıları da büyük hüsran yaşattı.