Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: 2022/2023 sezonu öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe transferde hız kesmiyor. Hücum hattını güçlendirmek için arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerin, teknik direktör Jorge Jesus'un önerisi sonrası Vasco do Gama forması giyen 20 yaşındaki forvet Lucas Figueiredo için teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Yoğun bir yaz transfer dönemi geçiren Fenerbahçe'de çalışmalar hız kesmiyor.

Yeni sezon öncesi Mergim Berisha ve Mbwana Samatta'yı kadroda düşünmeyen sarı-lacivertliler; Tiago Çukur, Joshua King ve Joao Pedro hamleleriyle hücum hattını güçlendirdi.

Forvet arayışları devam eden Fenerbahçe ile ilgili Brezilya basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

vascaino.net adlı internet sitesinde yer alan habere göre sarı-lacivertliler, Vasco do Gama forması giyen Lucas Figueiredo'yu kadrosuna katmak için harekete geçti.

JESUS ÖNERDİ

Haberde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un 20 yaşındaki golcüyü kulübe önerdiği ve sarı-lacivertli kurmayların genç futbolcu için teklif yapmaya hazırlandığı vurgulandı.

ATHLETICO PARANAENSE DE TALİP

Öte yandan Athletico Paranaense'nin de Brezilyalı forvet için teklif yaptığı ancak teklifin reddedildiği aktarıldı.

LUCAS FIGUEIREDO KİMDİR?

Tam adı Lucas Figueiredo dos Santos olan futbolcu, 14 Ağustos 2001 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi. Futbola Vasco do Gama altyapısında başlayan Brezilyalı forvet, geçtiğimiz sezon çıktığı 27 maçta 2 gol ve 2 asist üretti. 1.78 boyundaki golcünün kulübüyle olan sözleşmesi Aralık 2025'e kadar devam ediyor. Lucas Figueiredo'nun güncel piyasa değeri ise 200 bin Euro.