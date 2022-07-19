Fenerbahçe’nin yeni sezon formaları tanıtıldı
Fenerbahçe’nin yeni sezon formaları tanıtıldı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleşen tanıtımda Başkan Ali Koç, “Bu sezon forma satışında rekor kıracağımızı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 19.07.2022- 18:50 Güncelleme Tarihi: 19.07.2022- 18:50
Tedarikçi firma tarafından tasarlanan formaların tanıtımı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, A Takım oyuncularından Mert Hakan Yandaş ve firma yetkililerinin katılımıyla gerçekleşti. Her birinin ayrı hikayesi olan formaların tanıtımında, bu sezon giyilecek 3 forma da misafirlerin beğenisine sunuldu.
İç saha forması olarak nitelendirilen çubuklu forma, her bir çubuğun arasındaki beyaz çizgisiyle dikkat çekerken, bu detay kulübe ismini veren ünlü deniz fenerinin yaydığı beyaz ışığı temsil ediyor.
Deplasman forması ise Fenerbahçe'nin efsane kalecilerinden Cihat Arman'a saygı niteliği taşıyor. Bu sezon giyilecek üçüncü forma ise, günlük giyimde kullanılabilecek çizgilere sahip.
İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları:
İç saha:
Deplasman:
Alternatif: