Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor. Kadrosuna iddialı takviyeler yapan sarı lacivertliler, forvet arayışındaydı. Kanarya bu doğrultuda, golcü gündemine dünyaca ünlü futbolcu Edinson Cavani'yi almıştı. Transferle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Yeni sezon transfer harekatına devam eden Fenerbahçe'yle ilgili flaş bir iddia geldi.

Sarı lacivertliler, Jorge Jesus'un talebi doğrultusunda forvet arayışındaydı. Kanarya'nın golcü gündemiyle ilgili İspanyol basınında çarpıcı bir haber yer aldı.

Habere göre, Kanarya'nın, dünyaca ünlü santrfor Edinson Cavani'ye talip olduğu belirtildi.

Ancak Cavani'nin, Fenerbahçe'ye transfer olmaya çok yakınken eski teknik direktörü Unai Emery'nin devreye girdiği kaydedildi.

35 yaşındaki golcünün, bu hamle sonrası tercihini Villarreal'den yana kullandığı belirtildi.

Uruguaylı forvet, Unai Emery ile daha önce PSG'de çalışmıştı.

İspanyol ekibinin Paco Alcacer ile sözleşme imzalamasının ardından Cavani transferini açıklaması bekleniyor.

Geçen sezonu Manchester United'da geçiren Cavani, 20 karşılaşmada görev aldı.

Cavani, 20 maçta 2 gol ve 1 asistle oynadı.

Edinson Cavani'nin güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.