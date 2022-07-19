FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin savunmadaki hedefi Nino! İlk teklif yapıldı

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus önderliğinde sürdürüyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımı ile karşılaşacak olan Kanarya diğer yandan transfer çalışmalarına devam ediyor. Savunmasına takviye yapmak isteyen sarı lacivertli ekip aradığı ism Brezilya'da buldu. Fluminense'nin 25 yaşındaki yıldız ismi Nino ile ilgilenen Fenerbahçe ilk teklifi sundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 19.07.2022- 06:40