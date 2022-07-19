Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını ile karşı karşıya gelecek.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin savunmadaki hedefi Nino! İlk teklif yapıldı
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus önderliğinde sürdürüyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımı ile karşılaşacak olan Kanarya diğer yandan transfer çalışmalarına devam ediyor. Savunmasına takviye yapmak isteyen sarı lacivertli ekip aradığı ism Brezilya'da buldu. Fluminense'nin 25 yaşındaki yıldız ismi Nino ile ilgilenen Fenerbahçe ilk teklifi sundu. İşte detaylar...
Sarı lacivertliler zorlu eşleşme öncesinde hazırlıklarını Jorge Jesus'un önderliğinde sürdürüyor.
Bir diğer yandan Kanarya transfer çalışmalarına da devam ediyor.