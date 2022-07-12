Takımı Portekizli teknik adam Jorge Jesus'a emanet eden Fenerbahçe, güçlü bir forvet hattı oluşturmak için harekete geçti...
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın forvetine Norveçli yıldız! Joshua King...
Fenerbahçe'de yeni sezonun hazırlıkları devam ediyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un talimatı sonrası sarı lacivertli ekip santrfor transferine yoğunlaştı. Birçok yıldızla temaslarını sürdüren yönetimin hedefine son olarak Joshua King geldi. Fener, bir yandan da Sörloth için de nabız yokluyor. İşte ayrıntılar...
Özellikle Norveçli yıldızlara yönelen sarı-lacivetli yönetim, Watford ile sözleşmesi sona eren ve serbest kalan Joshua King ile anlaştı.
Fenerbahçe, serbest statüde olan Norveçli golcü için hemen temasa geçti ve menajerijyle prensipte anlaştı.