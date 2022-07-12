FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın forvetine Norveçli yıldız! Joshua King...

Fenerbahçe'de yeni sezonun hazırlıkları devam ediyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un talimatı sonrası sarı lacivertli ekip santrfor transferine yoğunlaştı. Birçok yıldızla temaslarını sürdüren yönetimin hedefine son olarak Joshua King geldi. Fener, bir yandan da Sörloth için de nabız yokluyor. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 12.07.2022- 06:40