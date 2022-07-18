Dinamo Kiev - Fenerbahçe karşılaşması için heyecanlı geri sayım devam ediyor ve oynanacak ilk maçın galibi merak ediliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynanacak Dinamo Kiev - Fenerbahçe karşılaşmasının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacağı ise futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçının detayları...