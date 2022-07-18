FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Cagliari Teknik Direktörü Fabio Liverani Joao Pedro'ya veda etti!

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için yoğun uğraş verdiği Joao Pedro'yla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler, transfere nokta koymak için yıldız futbolcunun menajerini İstanbul'a çağırmıştı. Diğer yandan Pedro'nun, Cagliari'de teknik direktörlüğünü yapan Fabio Liverani'den transferle ilgili flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 18.07.2022- 15:34 Güncelleme Tarihi: 18.07.2022- 15:40