FENERBAHÇE HABERİ - Napoli Kim Min Jae transferi için geliyor!

FENERBAHÇE HABERİ - Napoli Kim Min Jae transferi için geliyor!

Son dakika Fenerbahçe haberi: Sarı-lacivertli ekipte forma giyen Kim Min Jae transferi için Napoli ve Rennes kıyasıya bir rekabet içerisine girdi. Fransız ekibine imza atmaya hazırlanan Güney Koreli savunmacı için Napoli'li yetkiler İstanbul'a gelmeye hazırlanıyor. İşte gelişmeler... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)

Bora Salgın| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 18.07.2022- 12:45 Güncelleme Tarihi: 18.07.2022- 12:53