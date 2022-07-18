FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya Joao Pedro'da mutlu sona ulaştı! İmza için İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları dört koldan devam ederken gündemin birinci maddesi ise Joao Pedro'ydu. Sarı lacivertli ekip, golcü futbolcu için 3 yıllık anlaşma sağladı. İtalyan futbolcu imza için İstanbul'a gelecek. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 18.07.2022- 06:40