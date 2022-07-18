Fenerbahçe, yıldızına kavuşmak için geri sayıma başladı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya Joao Pedro'da mutlu sona ulaştı! İmza için İstanbul'a geliyor
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları dört koldan devam ederken gündemin birinci maddesi ise Joao Pedro'ydu. Sarı lacivertli ekip, golcü futbolcu için 3 yıllık anlaşma sağladı. İtalyan futbolcu imza için İstanbul'a gelecek. İşte ayrıntılar...
Belirsizliklerle ilerleyen transfer sürecinde sarı-lacivertliler son noktaya geldi.
Fenerbahçe'de Joao Pedro transferi artık imzaya kaldı...