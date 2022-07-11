Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı lacivertli kulübün bayramlaşma töreninde açıklamalarda bulundu. Koç, "Kısa dönemde yaşadığımız başarıların önümüzdeki sezon yaşayacağımız pek çok başarının habercisi olmasını diliyorum. Fenerbahçe, her zaman en tepeyi hedefler ve şampiyon olur." dedi. Koç ayrıca "En azından yakın tarihimizde, Türkiye Cumhuriyeti'nin gördüğü en kötü, en skandal TFF Başkanı ve yönetim kurulunu geride bırakıyoruz. Güven tahribatı oluşturuldu ve büyük zarar verildi. Biz Fenerbahçe olarak yeni TFF yönetimine elimizden gelen yardımda bulunacağız. Onların inancı, futbolu daha şeffaf ve adil bir noktaya getirmek." ifadelerini kullandı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bayramlaşma töreninde açıklamalarda bulundu. İşte Koç'un ifadeleri...



"En azından yakın tarihimizde, Türkiye Cumhuriyeti'nin gördüğü en kötü, en skandal TFF Başkanı ve yönetim kurulunu geride bırakıyoruz. Güven tahribatı oluşturuldu ve büyük zarar verildi. Biz Fenerbahçe olarak yeni TFF yönetimine elimizden gelen yardımda bulunacağız. Onların inancı, futbolu daha şeffaf ve adil bir noktaya getirmek."

Kurullar yeni açıklandı, şu anda inceliyoruz. Gerekli açıklamaları 30 Temmuz'da yapacağım. Şu ana kadar atılan adımlar adil rekabetin sağlanması açısından devrim niteliğindedir.

"HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"

Bize dönecek olursak; kısa dönemde yaşadığımız başarıların önümüzdeki sezon yaşayacağımız pek çok başarının habercisi olmasını diliyorum. Fenerbahçe, her zaman en tepeyi hedefler ve şampiyon olur.

Şu andaki imkanlarımız çerçevesinde, Türkiye'ye gelebilecek dünya çapında en iyi hocalardan birini getirdiğimize inanıyorum. Hemen her şey toz pembe olacak diye bir şey yok. Bu da bir süreçtir. Ben inanıyorum ki Jorge Jesus'un liderliğinde mutlu sona ulaşacağız.

"ÖNLEMLERİMİZİ ARTIRDIK"

Tekrar maske taktık. Covid-19 vakaları artmaya başladı. Yoğun bakımlar dolmaya başladı. Sporcular nezdinde de önlemlerimizi arttırdık. Eskisi gibi biraz dikkatli olalım. Allah korusun, bir dalga ile tribünler tekrar boşalmasın. Her şeyden önce sağlık."