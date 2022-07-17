Beşiktaş'ın eski futbolcularından Ricardo Quaresma, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ricardo Quaresma'dan Jorge Jesus sözleri!
Beşiktaş'ın eski futbolcularından Ricardo Quaresma, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu. Portekizli futbolcu, Beşiktaş'taki eski günlerinin yanı sıra Fenerbahçe'nin yeni hocası Jorge Jesus hakkında da konuştu. İşte o sözler...
Portekizli futbolcu, Beşiktaş'taki eski günlerinin yanı sıra Fenerbahçe'nin yeni hocası Jorge Jesus hakkında da konuştu.
Mais Futebol'a bir röportaj veren Ricardo Quaresma kariyeri ile ilgili, "Kendimi iyi hissediyorum. Fiziksel olarak da iyi durumdayım ve ayaklarım izin verdiği sürece devam etmeyi düşünüyorum.