Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'ya Moussa Dembele transferinde Premier Lig'den dev rakipler!
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertli ekip golcü hamlesine yoğunlaşırken listedeki isimlerden birisi de Moussa Dembele olduğu öğrenildi. Kanarya'ya bu transferde Premier Lig'den dev rakiplerin olduğu da ortaya çıktı. İşte detaylar...
Forvet hattı için girişimlerini sıklaştıran sarı-lacivertlilerde gündeme gelen son isim Moussa Dembele oldu. İşte listedeki isimler ve son gelişmeler...
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