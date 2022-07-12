FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'ya Moussa Dembele transferinde Premier Lig'den dev rakipler!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertli ekip golcü hamlesine yoğunlaşırken listedeki isimlerden birisi de Moussa Dembele olduğu öğrenildi. Kanarya'ya bu transferde Premier Lig'den dev rakiplerin olduğu da ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 12.07.2022- 06:40