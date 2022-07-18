Gelecek sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ - İşte Joao Pedro transferinin perde arkası! Bir telefonuyla ikna etti
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın da gündeminde olan Joao Pedro'nun transferi için gün sayıyor. Sarı-lacivertliler kısa süre içerisinde deneyimli futbolcunun transferini duyurmaya hazırlanırken, transferde etkin rol oynayan isim belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-lacivertliler, Joao Pedro transferinde sona geldi.
Fenerbahçe transfer döneminin en flaş hamlelerinden birisini yaptı ve uzun süredir Galatasaray'ın peşinde olduğu Brezilya asıllı İtalyan futbolcuyu imza aşamasına getirdi.