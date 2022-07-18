TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray arasında stoper savaşı başladı! Hedef Nahuel Ferraresi

Süper Lig'in iki devi ve aynı zamanda iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde bir kez daha karşı karşıya geldi. İki ekip de daha önce başarılı savunmacılarıyla yollarını ayırmıştı. Stoper arayışlarına başlayan ezeli rakipler, Nahuel Ferraresi isminde karşı karşıya geldi. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 18.07.2022- 06:40