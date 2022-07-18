Fenerbahçe stoper transferine odaklandı...
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray arasında stoper savaşı başladı! Hedef Nahuel Ferraresi
Süper Lig'in iki devi ve aynı zamanda iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde bir kez daha karşı karşıya geldi. İki ekip de daha önce başarılı savunmacılarıyla yollarını ayırmıştı. Stoper arayışlarına başlayan ezeli rakipler, Nahuel Ferraresi isminde karşı karşıya geldi. İşte ayrıntılar...
Kim Min Jae'yi elinden çıkarmak için gün sayan Sarı-Lacivertliler, Galatasaray'ın da gündemine gelen Nahuel Ferraresi için harekete geçti.
Kanarya, Manchester City U23 takımında forma giyen genç yıldızı transfer için yoğun mesai harcıyor.