Fenerbahçe'den Hull City'ye bir transfer daha! Dimitrios Pelkas İngiltere yolcusu

Fenerbahçe'den Hull City'ye bir transfer daha! Dimitrios Pelkas İngiltere yolcusu

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, transfer hareketliliği yaşanıyor. Allahyar Sayyadmanesh ve Ozan Tufan'ı İngiltere Ligi takımlarından Hull City'e gönderen sarı lacivertlilerde sürpriz bir gelişme daha yaşandı. Hull City, Kanarya'nın yıldız oyuncusu Dimitrios Pelkas için de görüşmelere başladı. İşte transferin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 17.07.2022- 15:46