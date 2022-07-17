Fenerbahçe, önümüzdeki sezon hazırlıklarını sürdürüyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'nin gündemindeydi! Alberth Elis için istenen bonservis belli oldu
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Geride bıraktığımız sezonu 2. bitiren Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda karşılaşacağı Dinamo Kiev maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler aynı zamanda transfer çalışmalarına da hız verirken, geçtiğimiz günlerde Bordeaux forması giyen Alberth Elis'le ilgilendiği belirtilmişti. Fransız kulübü, Honduraslı oyuncunun bonservisini belirledi. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Sarı-lacivertliler 6 futbolcuyu renklerine bağlayarak takımı güçlendirdi.
F.Bahçe'nin hazırlık maçlarında sergilediği performans göz doldururken, özellikle genç isimlerin yükselen grafiği taraftarları mest etti.