FENERBAHÇE HABERLERİ - Joao Pedro transferinde son durum ne? Canlı yayında açıkladı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın da gündeminde olan Joao Pedro transferi için Cagliari ile anlaşma sağladı. İtalyan futbolcunun menajeri İstanbul'a gelirken, tecrübeli oyuncunun sarı-lacivertli takıma transferiyle ilgili son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. Kul ayrıca Rennes ve Napoli'nin transfer gündemindeki Min-Jae Kim ile ilgili son gelişmeleri de paylaştı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 17.07.2022- 16:52 Güncelleme Tarihi: 17.07.2022- 17:03