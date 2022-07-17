UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Dinamo Kiev ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği arttı.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Joao Pedro transferinde son durum ne? Canlı yayında açıkladı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın da gündeminde olan Joao Pedro transferi için Cagliari ile anlaşma sağladı. İtalyan futbolcunun menajeri İstanbul'a gelirken, tecrübeli oyuncunun sarı-lacivertli takıma transferiyle ilgili son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. Kul ayrıca Rennes ve Napoli'nin transfer gündemindeki Min-Jae Kim ile ilgili son gelişmeleri de paylaştı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Lincoln Henrique, Bruma, Emre Mor, Tiago Çukur, Joshua King ve Willian Arao transferlerini resmiyete kavuşturan sarı-lacivertliler, Joao Pedro için geri sayıma geçti.
İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Brezilya asıllı İtalyan futbolcunun transferi için Cagliari ile anlaşma sağladığını duyurdu.