Fenerbahçe transfer haberi: Şu anda kadrosunda 20 yabancı bulunan sarı-lacivertli ekipte kadrodan gönderilecek olan isimler için çalışmalar başladı. Fenerbahçe'de gönderilecek olan isimlerin başında ise Berisha ve Samatta bulunuyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe gönderdiği oyuncularla bütçesini rahatlatmaya devam ediyor. Sarı-lacivertliler'de son olarak Gustavo ile yollar ayrıldı. Takvim'in haberine göre yeni sezon öncesinde Allahyar, Ozan Tufan, Mesut gibi isimleri gönderen Fenerbahçe, Samatta ve Berisha'nın da kulüp bulması için büyük baskı yapıyor. İki oyuncuyla da yolların ayrılması durumunda maaş bütçesinde 13 milyon Euro'luk rahatlama sağlanacak. Kanarya Allahyar'ın satışından 4.5 milyon Euro, Ozan'ın satışından 3 milyon Euro kazandı... Yeni sezon öncesi yabancı oyuncularıyla yollarını ayırıp kontenjanda yer açmak isteyen Fener transfer için kaynak oluşturmuş durumda. Şu anda kadrosunda 20 yabancı futbolcu bulunuyor. Kim Min Jae'nin transferi ile bu sayı 19'a düşecek. Tisserand, Caulker, Lemos, Novak, Meyer, Pelkas, Berisha ve Samatta kadroda düşünülmeyen isimler...