Fenerbahçe'nin yeni transferi Joshua King, antrenman sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Watford'da kiralık olarak forma giyen ve geçtiğimiz günlerde Hull City'e transfer olan eski Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan ile ilgili de konuşan Norveçli oyuncu, "Ozan Tufan benim kardeşim. Bana Fenerbahçe'nin mükemmel olduğunu anlattı." dedi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Joshua King, antrenman sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Norveçli futbolcunun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"İLK GÜNLERİM HARİKA GEÇTİ"

"Benim açımdan ilk günlerim harika geçti. Buraya yeni geldim. Takımda iyi karşılandım. Bu da beni mutlu etti. Antrenmanda sıkı çalışıyoruz. Zaten yüksek seviyelere çıkmak için sıkı çalışmalıyız. Maçlar için sabırsızlanıyorum. Önümüzdeki haftaları bekliyorum."

"KARİYERİMDEKİ EN BÜYÜK CAMİA"

"Norveç'teki en iyi arkadaşım Türk. Oğluma da 3-4 yıl önce Fenerbahçe forması hediye etti. Bir gün Fenerbahçe'de oynayacağımı söylemişti. O da çok iyi bir Fenerbahçeli. Bu rüya gerçekleşti. Çok büyük bir camiada olduğumu söyleyebilirim. Kariyerimdeki en büyük camia. Manchester United'da çok süre alamadığım için oynayacağım en iyi camia diyebilirim. En iyi arkadaşımın Türk ve Fenerbahçeli olması bende baskı da uyandırıyor. Eğer kötü oynarsam beni mahvedecek."

"SANTRFOR OYNAMAKTAN KEYİF ALIYORUM"

"Çok yönlü bir oyuncuyum. Ana pozisyon olarak santrfor olarak oynamaktan keyif alıyorum. Defansın arkasına sarmak ve gol atmayı seviyorum. Hocam nerede oynamamı isterse orada oynarım."

"MANCHESTER UNITED'A BAKIŞ AÇIM FARKLI"

"Manchester'ın kadrosu dünyanın en iyi kadrolarındandı. Ronaldo, Tevez gibi oyuncular vardı. Şans bulamamıştım. United'dan başka bir kulübe gittim. Eski takımınıza karşı oynadığınızda ekstra motivasyon oluşur. United'a 4-5 gol atmıştım. United'a bakış açım farklı."

"KEŞKE FENERBAHÇE'YE DAHA ÖNCE GELEBİLSEYDİM"

"Fenerbahçe'deyim. En iyi sezonumu geçirmek istiyorum. En verimli yaşlardayım. Keşke daha önce gelebilseydim. Tek temennim hocama ve takıma yardımcı olabilmek. En iyisini istiyorum. Başarıya giden yolda katkı vermek istiyorum."

"KIEV MAÇINA ODAKLANDIK"

"Takım olarak Kiev maçında odaklandık. 3-4 gün önce buraya geldim. İki antrenman yapabildim. Yüzde yüz olabilmem için zamana ihtiyacım var. Kiev maçına odaklandık. Şampiyonlar Ligi'nde az sürem var. Orada top koşturmak istiyorum. Orayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

"OZAN TUFAN BANA FENERBAHÇE'NİN MÜKEMMEL OLDUĞUNU ANLATTI"

"Ozan Tufan benim kardeşim. Bana Fenerbahçe'nin mükemmel olduğunu anlattı. Watford'a geldiğinde İngilizcesi çok iyi bir durumda değildi. Ben onu görünce kendimi düşündüm. İngilizcem vardı ama ben de iyi durumda değildim. Sonra Ozan Tufan ile kaynaşmaya başladık. Onu Türk restoranlarına götürdüm."