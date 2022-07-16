Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: UEFA listesine alınmamıştı! Marcel Tisserand'a Udinese talip oldu
Önümüzdeki sezon hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivetlilerin UEFA listesinde yer almayan Marcel Tisserand'a, İtalya Serie A ekibi Udinese talip oldu. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Tiago Çukur, Joshua King, Emre Mor ve Lincoln gibi dikkat çeken isimleri renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerde ayrılacak oyuncular da merakla bekleniyor.
Teknik direktör Jorge Jesus'un gönderilecekler listesine eklediği iddia edilen Marcel Tisserand'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.