FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'ya Kim Min-Jae sonrası 3 öneri! Jason Denayer, Ruben Semedo ve Henri...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'ya Kim Min-Jae sonrası 3 öneri! Jason Denayer, Ruben Semedo ve Henri...

Fenerbahçe'de yeni sezonun hazırlıkları sürerken takımın yıldız oyuncularından Kim Min-Jae'nin ayrılması üzerine stoper arayışları başladı. O bölgeyi iyi bir isimle güçlendirmek isteyen sarı lacivertlilere, 3 stoper önerildi. İşte o isimler ve transfer gelişmelerine dair ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 16.07.2022- 06:40