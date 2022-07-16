Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları devam ediyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'ya Kim Min-Jae sonrası 3 öneri! Jason Denayer, Ruben Semedo ve Henri...
Fenerbahçe'de yeni sezonun hazırlıkları sürerken takımın yıldız oyuncularından Kim Min-Jae'nin ayrılması üzerine stoper arayışları başladı. O bölgeyi iyi bir isimle güçlendirmek isteyen sarı lacivertlilere, 3 stoper önerildi. İşte o isimler ve transfer gelişmelerine dair ayrıntılar...
Jorge Jesus yönetiminde hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde kadroya stoper takviyesi yapılacağı ve flaş bir ismin gündeme geldiği belirtildi.
Fenerbahçe'de Jason Denayer sürprizi yaşandı.