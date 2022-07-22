Fenerbahçe transfer haberi: Kim Min-Jae'nin takımdan ayrılacak olması ve Serdar Aziz'in de sakatlığı nedeniyle sarı-lacivertli ekipte rota stoper transferine çevrildi. Bu bağlamda çalışmalarını yürüten Fenerbahçe yönetimi, Arsenal'dan Pablo Mari için görüşmelere başladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi hareketli saatler yaşanıyor. Kim Min-Jae'nin takımdan ayrılacak olması ve Serdar Aziz'in de sakatlığı nedeniyle sarı-lacivertli stoper takviyesi için harekete geçti. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi, Jorge Jesus'un eski öğrencisini kadroya katmak istiyor.

FENERBAHÇE'DEN PABLO MARI GİRİŞİMİ!

İtalyan gazeteci Rudy Galetti'nin haberine göre Kanarya, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen 28 yaşındaki İspanyol stoper Pablo Mari için girişimlere başladı ve İngiliz ekibiyle temas kurdu. İspanyol savunmacının İngiliz ekibiyle 2 sezon daha sözleşmesi bulunuyor. Pablo Mari'nin güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olarak belirtiliyor.