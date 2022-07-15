Transferde önemli yıldızları kadrosuna katan Fenerbahçe, Kim Min-Jae'nin Rennes'e transferi sonrası stoper arayışlarına başladı.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye 1.93'lük kule! John Anthony Brooks önerildi
Fenerbahçe'de 2022-2023 sezonu öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertliler, Kim Min-Jae ile yolları ayırmaya hazırlanırken, stoper için flaş bir ismi kadroya katmaya hazırlanıyor. Menajerlik şirketi Rogon, Kanarya'ya John Anthony Brooks'u önerdi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertlilerin gündeminde Denayer, Semedo gibi isimler yer alıyor.
Fenerbahçe'nin sürekli oyuncu aldığı Rogon'dan sarı-lacivertli kulübe menajer önerisi geldi.