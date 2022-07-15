FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fabio Cannavaro'dan Kim Min-Jae yorumu! "İyi bir futbolcu ancak..."

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fabio Cannavaro'dan Kim Min-Jae yorumu! "İyi bir futbolcu ancak..."

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin transferi için Fransız kulübü Rennes ile anlaşma sağladığı Kim Min-Jae ile ilgili flaş bir yorum geldi. Dünya futbolunun efsane isimlerinde Fabio Cannavaro, adı Napoli ile de anılan Güney Koreli stoperle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)