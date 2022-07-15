Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon Beijing Guoan'dan transfer edilen Kim-Min Jae, gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin gözdesi oldu.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fabio Cannavaro'dan Kim Min-Jae yorumu! "İyi bir futbolcu ancak..."
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin transferi için Fransız kulübü Rennes ile anlaşma sağladığı Kim Min-Jae ile ilgili flaş bir yorum geldi. Dünya futbolunun efsane isimlerinde Fabio Cannavaro, adı Napoli ile de anılan Güney Koreli stoperle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)
Sergilediği başarılı oyunla taraftarın sevgilisi olan Güney Koreli stopere birçok Avrupa kulübü talip olmuştu.
Özellikle Napoli ve Rennes, Kim Min-Jae'yi kadrosuna katmak için ısrarcı olurken; transferde gülen taraf Rennes oldu.