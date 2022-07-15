İşte Joao Pedro transferinin perde arkası! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Son dakika transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2022/2023 sezonunun başlamasına sayılı günler kala şampiyonluk mücadelesi verecek Fenerbahçe ve Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılıların transferi için bir süredir uğraştığı ve anlaşma sağladığı öne sürüldüğü Joao Pedro'nun Fenerbahçe'ye transfer olması beklenirken, İtalyan futbolcunun transferiyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 15.07.2022- 16:36