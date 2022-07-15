FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'da Mergim Berisha yolcu! Beklenen rakam ortaya çıktı...

Fenerbahçe'de yeni sezonun hazırlıkları sürerken transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Sarı lacivertli ekipte bir yandan takımdan ayrılacak isimler de gündemde. Birçok futbolcuyla yollarını ayırmak isteyen Kanarya'da, Kim'in ardından Berisha'da satılacak. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 15.07.2022- 19:23