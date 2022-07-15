Fenerbahçe'nin UEFA listesi belli oldu! 10 isim kadroda yok (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin UEFA listesi belli oldu! 10 isim kadroda yok (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin 25 kişilik UEFA listesi belli oldu. Sarı lacivertlilerde Kim Min Jae, Tisserand, Gustavo, Samatta, Lemos, Caulker, Meyer, Nazım Sangare, Çağtay Kurukalıp ve listede Tiago Çukur yer almadı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 15.07.2022- 10:41 Güncelleme Tarihi: 15.07.2022- 11:03