Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Joao Pedro'da mutlu son! İmza tarihi belli oldu
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın da ilgilendiği Joao Pedro transferini bitirdi. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, 30 yaşındaki futbolcunun resmi sözleşmeye imza atacağı tarihi açıkladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Son olarak Brezilyalı ön libero Willian Arao'yu açıklayan sarı-lacivertliler bir transferi daha bitirdi.
Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Joao Pedro transferinde mutlu sona ulaştı.