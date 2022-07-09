Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile başladı. Ardından sahaya geçen sarı-lacivertliler, U19 takımıyla yaptığı antrenman maçıyla günü tamamladı.

Fenerbahçe, 2022-2023 sezonu hazırlıkları kapsamında yarın İngiltere Championship ekibi Hull City ile dostluk maçında karşılaşacak. Fenerbahçe taraftarı merhum Alpay Kazan anısına düzenlenecek bu özel maç Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak.