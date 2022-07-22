Fenerbahçe transfer haberi: Napoli, sarı-lacivertli takımın Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae'nin transferinde sona geldi. İtalyan ekibi Fenerbahçe'ye yaptığı teklifi 20 milyon Euro'ya çıkardı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de transferde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertli takımın Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae'nin yeni adresi belli olmak üzere. İtalya Serie A ekibi Napoli, 25 yaşındaki savunmacının transferinde sona geldi. İtalyan ekibi, Kim Min-Jae için Fenerbahçe'ye yaptığı teklifi 20 milyon Euro'ya çıkardı.

Güney Koreli stoper geçtiğimiz sezon Vitor Pereira'nın önerisiyle Fenerbahçe'ye 3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti. Kim Min-Jae geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli forma ile toplamda 39 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.