Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Giuseppe Pezzella'yı bitiriyor!
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda transferde tam gaz yola devam eden yönetim sol bek için Giuseppe Pezzella'nın transferini kısa süre içinde bitirecek gibi gözüküyor. Jesus'un özellikle sol ayaklı bek istemesi nedeniyle bu transferde gaza basıldı. İşte son detaylar...(FB SPOR HABERLERİ)
Fotomaç'ın haberine göre Jorge Jesus yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde transfer süreci hareketli geçiyor.
Kadroya nokta atışı transferler yapmak isteyen Kanarya'da flaş bir isim gündeme geldi.