Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ileri uca takviye yaptı. Sarı-lacivertliler daha önce prensip anlaşmasına vardığı Tiago Çukur ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Lincoln Henrique, Bruma ve Emre Mor'u resmen renklerine bağlayan; Joshua King ve Willian Arao'yu İstanbul'a getiren Fenerbahçe, bir transferi daha resmen bitirdi.

Sarı-lacivertliler daha önce prensip anlaşmasına vardığı Tiago Çukur'u renklerine bağladı.

Kanarya, 19 yaşındaki milli futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz, 19 yaşındaki genç forvet Tiago Çukur ile anlaşmaya vardı. Milli oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu. Tiago Çukur'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." denildi.

TIAGO ÇUKUR KİMDİR?

Tam adı Tiago Süer Barbaros Çukur olan futbolcu, 30 Kasım 2002 tarihinde Hollanda'nın Amsterdam kentinde dünyaya geldi. Futbola PSCK altyapısında başlayan 19 yaşındaki forvet, Zeeburgia, Feyenoord ve AZ Alkmaar altyapılarında da forma giydi.

1.96 boyundaki santrfor, 2020/2021 sezonu ara transfer döneminde Watford'a transfer oldu. 2021/2022 sezonunu Doncaster Rovers'ta kiralık olarak geçiren Tiago Çukur, kariyerinde çıktığı 55 maçta 15 gol ve 2 asist kaydetti. A Milli Takım formasıyla 1 maça çıkan genç futbolcunun güncel piyasa değeri ise 250 bin Euro.