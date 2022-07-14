Fenerbahçe'ye M'Baye Niang önerisi! Transferde flaş detay

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. Birçok isimle temas halinde olan sarı lacivertlilere flaş bir öneri geldi. Fransa Ligi takımlarından Bordeaux'da forma giyen Senegalli forvet M'Baye Niang, Kanarya'ya teklif edildi. 27 yaşındaki golcünün transferinde flaş bir detay da ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 14.07.2022- 11:40