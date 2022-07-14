Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de, transferde de hareketli saatler yaşanıyor.
Fenerbahçe'ye M'Baye Niang önerisi! Transferde flaş detay
Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. Birçok isimle temas halinde olan sarı lacivertlilere flaş bir öneri geldi. Fransa Ligi takımlarından Bordeaux'da forma giyen Senegalli forvet M'Baye Niang, Kanarya'ya teklif edildi. 27 yaşındaki golcünün transferinde flaş bir detay da ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler son olarak Joshua King ve Tiago Çukur'u resmen duyurmuştu.
Bu arada Arao da Fenerbahçe için İstanbul'a geldi.