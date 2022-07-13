İŞTE F.BAHÇE'NİN PAYLAŞIMI
Ailemize hoş geldin Joshua King! 💛💙— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 13, 2022
Şimdi #SahneBizim! pic.twitter.com/ajISxY7Jl0
İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA
Kulübümüz, Norveçli futbolcu Joshua King'i 2 yıllığına kadrosuna kattı.
Joshua King 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında Sarı Lacivertli formayı terletecek.
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu.
Joshua King'e 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.