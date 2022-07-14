FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'den Joao Pedro ve Alassane Plea harekatı!

Transferde adından söz ettiren Fenerbahçe, çalışmalarına hız verdi. Alternatifli bir kadro oluşturmak isteyen sarı-lacivertliler, gündemine 2 ismi daha ekledi. Santrfor için Borussia Mönchengladbach'tan Alassane Plea'yı düşünen Kanarya, on numara bölgesi için ise Cagliari'den Joao Pedro'yu listesine aldı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 14.07.2022- 06:40