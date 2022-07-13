Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe'nin transfere dahil olduğu aktarıldı. Ünlü gazeteci Di Marzio, Fenerbahçe'nin, Joao Pedro'yu kadrosuna katmaya yakın olduğunu belirtti. İtalyan gazeteci, "Joao Pedro'nun menajerlerinin, Fenerbahçe'yle kontratın son detaylarını görüşmek için cuma günü Türkiye'de olması bekleniyor. Pedro'nun, 3 yıllık kontratı hazır durumda" dedi. SKY Italya ise, sarı lacivertlilerin, Pedro için Cagliari ile 6.5 milyon Euro + bonuslar karşılığında anlaştığını duyurdu.