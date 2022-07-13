Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.
Fenerbahçe'den Joao Pedro bombası! Galatasaray derken...
Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertliler, Jorge Jesus'un transfer listesine göre hamlelerini gerçekleştiriyor. Bu doğrultuda yönetim, Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Joao Pedro için devreye girdi. Bomba gelişmenin detaylarını İtalyan basını aktardı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı lacivertlilerde bir yandan da transfer görüşmeleri yapılmaya devam ediyor.
Yönetim, teknik direktör Jorge Jesus'un listesindeki isimleri kadrosuna katmak için görüşmelerde bulunuyor.